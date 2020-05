Droga, fermati cinque giovani: uno denunciato per porto abusivo d'armi

Nel corso del weekend i carabinieri di Schio hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con impiego di numerosi uomini e mezzi, al fine di prevenire i reati in genere ed effettuare controlli al rispetto delle norme volte a scongiurare il diffondersi della nota emergenza epidemiologica.

In questo contesto, G.C., 39enne maranese, pregiudicato, sottoposto a controllo a Santorso in via Salzena a bordo di un velocipede, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e 0,5 grammi di hashish è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente.

E ancora, J.K., 26enne scledense, pregiudicato, sottoposto a controllo a Torrebelvicino in via Schio a bordo di un’autovettura, è stato trovato in possesso di 0,3grammi di marijuana; M.S., 24enne, incensurato, e N.M.Q., 19enne, pregiudicato, entrambi cittadini scledensi, sottoposti a controllo a Santorso in via del Santuario a bordo di un’autovettura e trovati in possesso di complessivi 0,83 grammi di marijuana e un grinder.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un minorenne scledense, con precedenti di polizia, controllato a Schio in via Conte a bordo di una bicicletta e trovato in possesso di 0,2 grammi di marijuana. Tutti i soggetti sono stati segnalati in qualità di assuntori.