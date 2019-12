Droga in casa e in auto: due arresti

I carabinieri del Norm di Bassano del Grappa, nel corso di una intensificazione dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio ed il traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato una persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’attività si è concretizzata qualche giorno fa, quando una gazzella dei carabinieri, è intervenuta in un appartamento di Bassano, dove era in corso una lite molto accesa. Una volta giunti alla porta, hanno identificato Patrick Zanon, 28enne di Marostica, il quale, interrogato in merito alle urla provenire dal suo appartamento, riferiva che aveva litigato con la fidanzata per futili motivi.

Durante la conversazione però, i militari avvertivano un forte odore di marijuana e chiedevano spiegazioni al 28enne che ammetteva di aver appena consumato uno spinello. I carabinieri, hanno quindi perquisito l'appartamento, dove hanno rinvenuto circa un centinaio di grammi fra marijuana, hashish e cocaina, più bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento. Il materiale è stato sequestrato mentre il 28enne è stato accompagnato in caserma, arrestato ed accompagnato ai domiciliari, così come disposto dal pm di turno, Alessandra Block.

Un secondo arresto, è avvenuto il giorno dopo, dove sempre nel corso di un’intensificazione dei ser servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, in Romano d’Ezzelino, i militari operanti hanno controllato un’autovettura con a bordo due persone che subito manifestavano un forte nervosismo che ha insospettito i carabinieri.

Perquisite, le due persone sono state trovate in possesso di circa 70 grammi tra hashish e marijuana. Da un'ulteriore perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nell’appartamento di Cosimo Pompameo, 26enne di origini calabresi, altri 420 grammi di stupefacente tra marijuana, hashish, cocaina e funghi allucinogeni, un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento e più di ottomila euro in denaro contante, anch’esso sequestrato poiché ritenuto provento di spaccio. Inoltre, è stato trovato un caricatore composto da sei proiettili per arma lunga, per il quale veniva denunciato per possesso illegale di munizionamento.

Dopo l'arresto, il 26enne è stato tradotto ai domiciliari, mentre l'altro uomo a bordo, D.L. 26enne milanese, è stato denunciato a piede libero e rilasciato.