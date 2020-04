Emergenza Covid, oltre 24mila persone controllate in un mese: 1.755 i trasgressori

Dal 10 marzo al 15 aprile scorso sono state 24.763 le persone sottoposte a controllo delle forze dell'ordine, nella provincia berica, durante i repentini monitoraggi del territorio volti a segnalare e sanzionare eventuali trasgressioni al Dpcm per il contenenimento della diffusione del Covid-19.

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Interno, di questi 24.763, 1.049 sono state sanzionate e 706 multate per un totale di 1.755 prsone. Sono invece 28 le persone denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico uffiaciale o ancora false dichiarazioni sull'identità di altri. Una persona è stata invece denunciata per inossrvanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena in quanto risultate positive al virus. 66 infine le persone denunciate per altri reati.

Per quanto riguarda invece gli esercizi commerciali controllati sono stati 2.883 di cui 24 sono stati sanzionati e 3 denunciati. E' stata inoltre disposta la chiusura temporanea di attività o esercizi commerciali, a seguito di controllo, di 2 realtà vicentine.

