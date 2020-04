Pavimentisti al lavoro in cantiere: attività non autorizzata, sanzionati in tre

Nella giornata di martedì i carabinieri della compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti il divieto di uscire dall’abitazione o dai rispettivi comuni.

In particolare, i carabinieri della stazione di Longare, nel corso di una verifica in un cantiere a Villaganzerla di Castegnero, nel quale è in corso la costruzione di un immobile ad uso residenziale, hanno sanzionato tre persone (titolare e due dipendenti) di una ditta di posa in opera di pavimenti con sede a Longare, poiché l’attività svolta non rientra tra quelle autorizzate.