Controlli in città, 90 accertamenti effettuati: quattro persone denunciate

Sono quattro le persone denunciate martedì 24 marzo, dalla Polizia locale nell'ambito dell'attività di accertamento del rispetto delle disposizioni sul Coronavirus in centro storico e nei quartieri.

I quattro soggetti, sorpresi a spostarsi in città a piedi senza un valido motivo, sono stati denunciati a fronte di 89 controlli eseguiti su 33 conducenti di veicoli, 4 pedoni e 52 gestori di esercizi pubblici e attività commerciali.

Per una persona, che al momento del controllo da parte degli agenti si trovava in via Scolari, è scattata la denuncia in quanto alla richiesta di spiegare il motivo per cui si trovasse in quel luogo, prima ha dichiarato di aspettare un amico, poi di dover fare la spesa.

Nel primo pomeriggio, inoltre, in via Rossi gli agenti hanno notato un gruppo di cinque donne che, alla vista dell'auto della polizia locale, hanno tentato di darsi alla fuga. Tre di loro, fermate dagli agenti, non hanno saputo fornire una adeguata giustificazione rispetto al loro spostamento. Per tutte è scattata la denuncia ai sensi dell'art. 650 del codice penale

