Ciclista travolto da un'auto: in ospedale e multato

In altri tempi la cronaca avrebbe semplicemente registrato lo schianto tra un'auto e una bici semplicemente nella categoria "incidente stradale". In questi mesi di emergenza sanitaria, uscire senza un motivo giustificato e finire in ospedale a causa di un sinistro stradale può voler dire anche prendersi una sanzione per aver violato le norme sulle misure di contenimento del Covid-19.

È quello che è successo a un ciclista, peraltro già noto alle forze dell'ordine per numerosi fatti di cronaca, che nella serata di martedì è stato coinvolto in un incidente stradale con un'auto mentre era in sella con la sua bici. L'episodio è accaduto in via Sardegna a Schio e ad avere la peggio è stato il conducente del velocipide. Dopo essere stato trasportato al pronto soccorso di Santorso, l'uomo è stato sanzionato per violazione delle norme anti-covid.

SORPRESI SENZA MASCHERINA: ERANO INDAGATI PER VARI REATI

La polizia locale Alto Vicentino, nel pomeriggio di mercoledì ha poi controllato 2 stranieri che stazionavano in piazza IV Novembre, sempre a Schio, senza indossare la mascherina. Uno di loro di è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e bloccato nella Galleria Landschut da altri agenti giunti in supporto. Entrambi gli immigrati, accompagnati in comando per la verifica della loro posizione, sono risultati sottoposti a provvedimento di rintraccio per la notifica di atti giudiziari.

In particolare, ad uno di loro, veniva notificato un provvedimento di fine indagini per reato di lesioni personali aggravate, da parte della Procura della Repubblica di Pavia; all'altro venivano notificati provvedimenti emessi dal Commissariato P.d.S. di Voghera e dalla Polfer di Gallarate, in relazione ad indagini per furto. Uno dei soggetti è stato denunciato per falsa attestazione, avendo egli dichiarato alla polizia locale un domicilio diverso da quello effettivo. Tutti e due sono stati multati per la violazione della normativa anti-covid.