«Troppa gente alle casse», cassiera insulta i carabinieri: denunciata

Nel tardo pomeriggio del 9 aprile i militari della Stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato per oltraggio a Pubblico Ufficiale S.L., thienese del 1991, cassiera del supermercato DPIÙ.

I militari, entrati nell’esercizio commerciale per un controllo del rispetto delle norme sul contenimento del Coronavirus, hanno notato un assembramento eccessivo di clienti all’interno e nelle file alle casse, pertanto lo hanno segnalato alla cassiera perché provvedesse a distanziare le persone ed effettuasse accessi controllati al negozio.

La donna, infastidita, ha iniziato ad inveire e profferire frasi oltraggiose all’indirizzo dei militari, i quali hanno provveduto a deferirla per il comportamento tenuto. Sono in corso accertamenti per l’elevazione della relativa sanzione amministrativa e conseguente segnalazione in Prefettura.

