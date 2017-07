In auto con una canna, due forbici e un cutter: denunciato

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vicenza, durante l’attività di controllo alla circolazione stradale nel capoluogo, in via Baracca, hanno controllato l’auto di S.P, 40enne, residente a Montebello Vicentino. L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio, alle 16.



I militari hanno trovato 0,3 grammi di hashish, detenuta per consumo personale, oltre a due forbici ed un cutter. Lo stupefacente e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.



L’uomo è stato denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica per il possesso ingiustificato degli oggetti atti ad offendere ed inoltre segnalato alla Prefettura per l’adozione dei provvedimenti conseguenti l’uso di stupefacenti.