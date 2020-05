Task force dei carabinieri ai caselli autostradali: 21enne prende a pugni i militari

I carabinieri del Comando provinciale di Vicenza, tra le 22 di venerdì e le 4 di sabato 30 maggio hanno effettuato un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al presidio capillare dei caselli autostradali dell’intera provincia e delle principali vie di comunicazione.

L’attività ha avuto principalmente scopo preventivo, finalizzato a contrastare, in particolare, episodi di criminalità predatoria, sia nei confronti di abitazioni private che all’indirizzo di aziende, attività commerciali ovvero istituti di credito, intercettando autovetture sospette e persone di interesse operativo sul territorio provinciale.

Al servizio hanno preso parte 15 pattuglie delle compagnie Carabinieri della provincia, coadiuvate da ulteriori 5 equipaggi del 4° Battaglione “Veneto” di Mestre.

Le forze in campo hanno permesso di sottoporre a mirato controllo tutte le uscite dei caselli autostradali della provincia, procedendo inizialmente a accurata verifica le autovetture e i relativi occupanti che dalle sede autostradale si immettevano nel territorio provinciale.

Sono stati 113 i veicoli sottoposti a verifica ed oltre 180 le persone, di cui 25 stranieri.

Nel contesto del servizio, i carabinieri della Compagnia di Bassano hanno denunciato una 21enne del luogo resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e lesioni. La ragazza, controllata alle 1.30 nella zona di piazzale Cadorna, in stato di alterazione psico-fisica dovuta a smodata assunzione di alcool/stupefacenti, si è rifiutata di fornire le proprie generalità ai militari, che ha offeso ripetutamente, colpendoli anche con alcuni pugni. La condotta della giovane, poi denunciata per resistenza a P.U., rifiuto di fornire le generalità e lesioni, rendeva anche necessario l’intervento dei sanitari, per prestarle assistenza.

Un secondo giovane è stato invece segnalato alla Prefettura di Vicenza dai Carabinieri della Compagnia di Thiene, poiché trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.

La specifica attività preventiva sarà reiterata dai Carabinieri del Comando Provinciale nelle settimane a venire, con particolare attenzione alle sere/notti dei week end.