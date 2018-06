Estate in sicurezza nell'Alto Vicentino: maxi controlli dei carabinieri

Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli coordinati del territorio, durante questa settimana, la Compagnia Carabinieri di Schio ha realizzato un’intensa attività, prevedendo l’esecuzione di interventi volti al contrasto dell’illegalità diffusa. Particolare attenzione è stata posta nel pattugliamento delle aree maggiormente sensibili per contrastare fenomeni di irregolarità e degrado, come pure controllare i luoghi di aggregazione serale e notturna per la lotta allo spaccio di stupefacenti .

La forza operativa è stata potenziata con l’impiego di pattuglie appartenenti alla Compagnia di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto”, al Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri di Vicenza e alla Polizia Locale “Alto Vicentino” che hanno operato sinergicamente nel territorio.

Sulle strade

Attenzione è stata rivolta anche al controllo della rete viaria, curando chiaramente l'osservanza della sicurezza in materia di circolazione stradale, ma privilegiando l'ottica della prevenzione e repressione dei reati in genere, in virtù della possibilità di "intercettare" soggetti di interesse operativo. Specifica considerazione è stata, poi, rivolta anche al controllo delle persone sottoposte ad arresti domiciliari o a misure di prevenzione o sicurezza, al fine di accertare il rispetto degli obblighi loro imposti dalle rispettive prescrizioni. Nello specifico i veicoli controllati sono stati oltre 150 e le persone identificate più di 80. In quest’ambito sono state contestate alcune violazioni amministrative.

Droga e lavoro nero