Droga, guida senza patente e furti: sette le denunce

Tra il pomeriggio e la sera di venerdì i carabinieri della Compagnia di Schio hanno effettuato un controllo straordinario del territorio per contrastare la commissione di reati in genere.

In piazza Almerigo da Schio, all’interno di un’autovettura, due persone sono state trovate in possesso di 5 grammi di cocaina suddivisa in 5 dosi, 0,48 grammi di marijuana e la somma di 800 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita. Denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente M.F., 24enne, domiciliato a Bolzano Vicentino, con pregiudizi di p.g. e H.A., nato in Albania 28enne, incensurato.

E' stato inoltre segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente L.B., nato in Nigeria, 27enne, incensurato. Controllato a piedi in via Baccarini, è stato trovato in possesso di gr. 7,50 di marijuana.

Durante un controllo a Santorso, in via Stamperia, è stato invece trovato un 23enne di Schio trovato in possesso di 3,1 grammi di marijuana e pertanto segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente.

Denunciato per reiterazione nella guida con patente revocata e senza assicurazione E.G., 43enne nato a Capua, con pregiudizi di p.g. L'uomo è stato sorpreso a Schio, in via Baccarini, a bordo della propria autovettura senza patente di guida perché revocata e privo di copertura assicurativa. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per confisca.

E ancora, B.A., 59enne, pluripregiudicato, è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Nei fatti il soggetto, controllato ad Arsiero, in località Castana, a bordo di un’autovettura, è stato trovato in possesso di arnesi e strumenti atti ad aprire o forzare serrature.

Infine, A.K., 36enne marocchino, pregiudicato è stato denunciato per furto. L'uomo, con la scusa di aver bisogno di un passaggio, è salito sull’auto di una signora a Santorso in via Europa ed ha asportato dall’interno della borsa della vittima il portafoglio contenente documenti personali e la somma di 30 euro. L’immediato intervento dei militari ha consentito di rintracciare poco dopo il malvivente e recuperare l’intera refurtiva debitamente restituita all’avente diritto.