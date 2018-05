Rifiuti abusivi e incendi, scattano le indagini del Noe: multati due imprenditori

Anche la provincia di Vicenza e’ stata interessata, nell’ultimo periodo, dall’attivita’ di controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Treviso, impegnati a largo raggio nella duplice azione di prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abbandono di enormi quantitativi di rifiuti presso capannoni in disuso, nonche’ degli incendi di natura dolosa ai danni di impianti dediti, a vario titolo, alla gestione dei rifiuti.

Un’attivita’ - quella degli uomini dell’arma – scaturita dall’analisi effettuata a livello centrale dal Comando CC per la tutela ambientale che ha dimostrato come all’origine dei frequenti roghi ci sia spesso un’ attivita’ di stoccaggio abnorme o non conforme per quantita’ e qualita’ del rifiuto.

Gli ultimi recenti controlli dei carabinieri del Noe nella Provincia Berica hanno quindi portato a provvedimenti nei confronti di due imprenditori, un uomo ed una donna, responsabili legali di altrettante ditte con sede ad Altavilla Vicentina e Carre’.

Al primo, 58 anni, e’ stata elevata sanzione amministrativa di 516 euro per il mancato aggiornamento del registro di carico e scarico rifiuti (documento importante perche’ attesta la reale mole e tipologia di rifiuti che entrano ed escono da uno stabilimento), mentre la donna, 30/enne, e’ stata segnalata alla Procura della Repubblica per gestione illecita di rifiuti proprio a seguito dell’accertamento, in sede di controllo, del mancato rispetto del lay-out aziendale in relazione allo stoccaggio errato ed al quantitativo eccessivo di cumuli di rifiuti scarti di lavorazione.

Alla stessa sono state quindi notificate mirate prescrizioni per la messa a norma dell’impianto, il cui adempimento verra’ nuovamente verificato nelle prossime settimane dai militari dell’arma.

I controlli dei Carabinieri del Noe di treviso proseguiranno anche nel corso della prossima estate.