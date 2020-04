Senza mascherina, fuori comune o in fuga dopo una litigata: sanzionati

Nelle giornate di martedì e mercoledì, i carabinieri della compagnia di Vicenza hanno proseguito nei controlli finalizzati ad individuare eventuali trasgressori che non si sono attenuti alle prescrizioni riguardanti l’obbligo di utilizzo dei dispostivi di protezione individuale ed il divieto di uscire dai rispettivi comuni.



In particolare, a Camisano Vicentino, i carabinieri della locale hanno sanzionato un 18enne residente in paese perché sprovvisto dei dispositivi di protezione individuale; un 45enne residente a Grantorto (Padova), un 46enne residente a Grumolo delle Abbadesse e una 26enne residente a Villafranca Padovana (Padova), che non fornivano adeguata giustificazione circa lo spostamento dai rispettivi comuni di residenza;

È ancora, Noventa Vicentina, i carabinieri hanno sanzionato tre fratelli marocchini di 25, 23 e 18 anni, residenti a Borgo Veneto (Padova) per non aver fornito adeguata giustificazione circa lo spostamento dal comune di residenza.

A Pojana Maggiore, i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina hanno sanzionato una 25enne residente a Rossano Veneto che giustificava la sua presenza in paese dicendo che si stava recando a casa di una sua conoscente, poiché aveva in precedenza litigato con i genitori; un 53enne residente a Noventa Vicentina è stato invece sanzionato perché giustificava la sua presenza in paese riferendo che si stava recando nel panificio di sua fiducia, chiuso in quel momento al pubblico.

A Vicenza, i carabinieri della sezione Radiomobile durante un controllo lungo strada Marosticana, hanno sanzionato un 64enne ed una 23enne entrambi residenti a Breganze che non fornivano adeguata giustificazione circa lo spostamento dal comune di residenza.