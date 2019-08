Carabinieri a Campo Marzo, 50 persone controllate

Nella giornata di lunedì, in zona Campo Marzo e vie limitrofe, i carabinieri di Vicenza, assieme al personale della compagnia di intervento operativo di Mestre e da personale della polizia locale, nell’ambito di un servizio di contrasto al degrado urbano, hanno controllato 50 persone denunciandone quattro.

Sono stati denunciati in stato di libertà per violazione all'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato: U. F., nato in Nigeria classe 1998, senza fissa dimora e H. S., nato in Tunisia nel 1968, senza fissa dimora.

Deferiti invece in stato di libertà per inosservanza del rimpatrio con foglio di via, B. G. nato a Arzignano classe 1987, residente a Montecchio e D. S. I. nata a Schio, residente a Vicenza, classe 1990.