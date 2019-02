Latitanti, droga e ubriachi sulle strade del Grappa

Continuano i servizi a largo raggio della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, volti alla prevenzione dei reati in genere ed alla sicurezza stradale. Centinaia i veicoli e le persone controllate, sia durante i posti di blocco/controllo che a seguito delle numerose produttive segnalazioni dei cittadini sul “112”.

Latitanti

Nel contesto delle operazioni, che hanno visto coinvolte tutte le Stazioni della Compagnia, nell’ultima settimana è stato rintracciato ieri dalla Stazione di Marostica il 44enne Carlo Stropparo, destinatario di ordine di carcerazione per reati inerenti le sostanze stupefacenti. È stato associato alla detenzione domiciliare per 3 mesi e 27 giorni. Stesso destino per il 32enne Karalliu Besjon, destinatario di ordine di carcerazione per lesioni personali aggravate con minacce. Grazie ai carabineri di Rosà, è stato portato al San Pio X per scontare un anno 8 mesi e 26 giorni;

Ubriachi

Denunciato un 25enne di Fontaniva, sorpreso da militari della Sezione Radiomobile alle prime ore del 21 febbraio alla guida della propria Golf con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Patente ritirata e veicolo affidato ai familiari. Come lui, una 22enne di Galliera Veneta, sorpresa da militari della Sezione Radiomobile il 22 febbraio alla guida della propria Golf con tasso di 2,13 g/l. Patente ritirata e veicolo affidato ai familiari. Infine, segnalata una 30enne di Romano d’Ezzelino, sorpresa da militari della Sezione Radiomobile il 18 febbraio con 4 grammi di marijuana. Patente ritirata e segnalazione inoltrata alla Prefettura.

L’attenzione dei Carabinieri rimane massima su ogni settore d’intervento.