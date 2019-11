Gira per Campo Marzo con una forbice in tasca, denunciato pregiudicato

Venerdì, inorno alle 17.30, durante un controllo in Campo Marzo, gli agenti delle Volanti hanno denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti all’effrazione, C. D. 30 annidi Arzignano, pregiudicato.

Denuncia che è scattata dopo il sequestro a suo carico di una forbice che il 30enne occultava in tasca. Elemento che ha fatto scattare la denuncia in quanto pregiudicato (per questo gli è precluso il porto fuori dalla propria abitazione).