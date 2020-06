Controlli antidroga: in 4 soggiornano in cantiere edile fermo, denunciato un 32enne

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vicenza, insieme ai colleghi della stazione di Vicenza, della compagnia di intervento operativo del 4 Battaglione Carabinieri Veneto e da una unità cinofilia antidroga del Nucleo carabinieri di Torreglia, nella mattinata di martedì hanno proceduto ad alcuni controlli in aree segnalate nei giorni precedenti come luoghi di ritrovo di sbandati e persone dedite allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

In particolare, al Parco Fornaci, al loro arrivo, i militari hanno identificato 7 persone, senza rintracciare persone sospette o rinvenire sostanze stupefacenti; in via Zampieri in area di cantiere dove da tempo sono bloccati i lavori di edificazione di un condominio, venivano rintracciate quattro persone che da alcuni giorni vi soggiornavano.

Tra questi sono stati identificati un extracomunitario di nazionalità indiana di 32 anni che è stato denunciato per non aver ottemperato all’ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso nei mesi scorsi dal Prefetto e un 27enne residente a Monticello Conto Otto trovato in possesso di 5 grammi di marijuana e 0,5 di hashish.