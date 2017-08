Controlli antidroga: trovate 17 dosi abbandonate

Una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Altovicentino di Schio, alle ore 21,40 di giovedì, durante uno dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, in via Manin di Schio, nei pressi degli ex lavatoi pubblici, ha rinvenuto ben 17 dosi di marijuana occulate nel parco. La sostanza, del peso complessivo di quasi 20 grammi, è stata posta sotto sequestro penale. Sono tutt'ora in corso delle indagini finalizzate all'individuazione dell'autore dello spaccio di tale sostanza.

Nel pomeriggio di mercoledì, invece, un agente di quartiere del Consorzio Polizia Locale Altovicentino di Schio, durante il consueto servizio di controllo nei parchi pubblici, ha provveduto a controllare un 23enne del Gambia. Sottoposto a perquisizione personale, lo stesso è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Il giovane è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza.