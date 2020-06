Controlli antidroga nell'Altovicentino: una denuncia e tre segnalazioni

Nel contesto di un servizio straordinario effettuato nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Schio, sono statisegnalati due assuntori e denunciato un pusher.

Nello specifico, un 35enne di Arcugnano, pregiudicato, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il soggetto è stato controllato a Piovene Rocchette, in via Fogazzaro, alla guida di un’autovettura e trovato in possesso di 2,9 grammi di cocaina e 0,2 grammi di marijuana.

I precedenti a suo carico, la sua presenza in un territorio lontano da quello di residenza e le diverse quantità di droghe rinvenute hanno fatto propendere i militari operanti verso un’ipotesi di spaccio.

E ancora, un cittadino scledense, pregiudicato, è stato segnalato in qualità di assuntore poiché, controllato mentre si trovava a piedi in via Bologna, a Schio, è stato trovato in possesso di 1,17 grammi di cocaina; un 38enne velese, con precedenti di polizia, è stato segnalato in qualità di assuntore dopo un controllo ad Arsiero in via Marconi dove è stato trovato in possesso di 2,7 grammi di marijuana.

Infine un 19enne velese, incensurato, è stato segnalato in qualità di assuntore dopo un controllo a Velo d’Astico a bordo di un’autovettura. Il giovane è stato trovato in possesso di 1,2 di marijuana.