"Concorso truccato" ai Musei Civici di Vicenza: due indagati

Si sono presentati prima a Palazzo Trissno e poi negli uffici comunali della Cultura a Levà degli Angeli. Il blitz di ieri dei fiananzieri ha segnato un punto di svolta nell'indagine sul concorso da istruttore direttivo dei Musei civici.

La procura aveva aperto un'inchiesta dopo la conclusione del bando - pubblicato nel febbraio del 2017 e la cui graduatoria si era conclusa l'8 giugno dell'anno scorso - che ha portato all'assunzione della ricercatrice Chiara Signorini (ha vinto con 90 punti). Sotto il mirino degli inquirenti una parte della commissione composta da Cinzia Milan, come "esperta", dalla segretaria Anna Maria Carta, dall'ex direttore dei Musei Giovanni Carlo Federico Villa e dalla dirigente comunale del settore cultura Loretta Simoni.

Questi ultimi due - come riporta Il Giornale di Vicenza - risultano iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio e di rivelazione di segreto per il sospetto che abbiano passato le domande a Signorini il giorno prima dell'esame, favorendo quindi la sua vittoria. La procura presume che si tratti di un concorso viziato anche per il fatto che la vincitrice aveva in passato lavorato con Villa alla fondazione Roi.

La notizia dell'iscrizione di Villa e Simoni è arrivata dopo il blitz di ieri nel quale i finanzieri - su indicazione del pm Hans Roderich Blattner - hanno raccolto la documentazione e i documenti del bando, con un'operazione durata molte ore. Gli aspetti da chiarire della vicenda sono ancora molti, così come i sospetti. Una delle ipotesi avanzate dalla procura è che l'ex direttore abbia passato le domande alla candidata con una lunga telefonato che avrebbe fatto a Signorini il giorno prima dell'esame orale. Villa, dal canto sua, ha sempre dichiarato di avere agito in maniera corretta. Le indagini continueranno ora con la visione dei documenti raccolti ieri dalla guardia di finanza,