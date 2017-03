Conco, serra professionale di tre piani per la marijuana: due arresti

Avevano trasformato una casa di tre piani in una serra per la coltivazione della marijuana. A tradirli il via via di "foresti" e la forte luce ben visibile durante le buie notti dell'Altopiano. Mercoledì pomeriggio i carabinieri hanno arrestato L.D.L., 33 anni, e T.L. 45, entrambi del Basso Vicentino, per produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



I militari di Lusiana avevano notato negli ultimi tempi diversi movimenti sospetti nella zona di Gomarolo di Conco, notando persone non della zona. Inoltre erano arrivate una serie di segnalazioni a proposito di un’abitazione in affitto a persone sconosciute, dalla quale provenivano forti luci nell’arco notturno. Coadiuvati dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Bassano del Grappa, nella notte fra il 14 e 15 marzo è iniziata l'operazione, con una serie di appostamenti.



I risultati non si sono fatti attendere: circa alle 22 due persone sono entrate in casa e ne è uscito un fortissimo odore di marijuana. E' scattato quindi il blitz e i militari si sono trovati all'interno di una casa su tre piani completamente adibita a serra per la coltivazione intensiva: elementi temporizzati per irrigazione, luminescenza ed aerazione, nonché controllo del ph del terreno.



In tutto sono stati sequestrati oltre 3 kg di marijuana pronta per lo spaccio, 70 piante adulte pronte per il taglio ed altri 100 vasi pronti per successive coltivazioni. I calcoli dei carabinieri portano a credere che la struttura potesse ospitare sino a 300 piante, per una produzione di almeno 10 kg per ciclo di crescita, potendo forse giungere anche a 50 kg all’anno. Gli arrestati sono associati ai domiciliari in attesa di convalida, su disposizione del pm.



