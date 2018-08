Va a passeggio e scompare nel nulla: ritrovato

Le squadre del Soccorso alpino di Asiago e Arsiero sono state attivate dai carabinieri alle 16 di martedì a seguito della segnalazione, da parte dei familiari, della scomparsa di un uomo di 49 anni, domiciliato a Conco di cui nulla più si sa da quando lunedì, attorno alle 19, si è allontanato per una passeggiata.

Martedì sera verso le 22 i soccorritori si erano già mossi per una perlustrazione, su richiesta dei gestori di una pizzeria, dove l'uomo aveva lasciato parcheggiata l'auto, e avevano avviato la ricerca nei dintorni senza però rinvenirne traccia. Sul posto stanno arrivando anche due unità cinofile molecolari.

AGGIORNAMENTO

E' rientrato autonomamente l'uomo di 49 anni, domiciliato a Conco, la cui scomparsa era stata segnalata nel pomeriggio ai carabinieri dai familiari. Un po' provato, si è presentato martedì sera, dai gestori della pizzeria dove aveva lasciato parcheggiata ieri la sua auto. Contattato il 118, è stata inviata un'ambulanza per trasportarlo in via precauzionale all'ospedale di Asiago. Le squadre impegnate nella ricerca stanno facendo ritorno al campo base.