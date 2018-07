Commemorazione eccidio di Schio: ancora tensioni

Importante spiegamento di forze dell'ordine in occasione della commemorazione dell'eccidio di Schio, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1945 quando alcuni partigiani uccisero nel carcere del paese 54 persone, tra cui 14 donne (la più giovane di 16 anni),

La Messa in menoria delle vittime è stata programmata in duomo alle 19, preceduta dai consueti appelli alla "concordia civica", ma il clima è comunque di tensione.

Se da un lato Schio Antifascista lancia un netto appello, convocando un presidio in piazza IV Novembre alle 18.30

Strumentalizzare i morti per riuscire a fare una parata neofascista: questo fanno il comitato 7 Luglio e i suoi esponenti.

Fuori da ogni cerimonia ufficiale, spalleggiati dalle istituzioni, usano la messa in ricordo dei morti dell'eccidio del 7 Luglio per scendere in piazza. Schio rifiuta queste strumentalizzazioni e rifiuta ogni forma di fascismo, anche quella più nascosta e mascherata.