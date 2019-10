Piantagione di "marja" in giardino, nei guai una famiglia: arrestato 48enne

Le piante di marijuana erano "nascoste" grossolanamente in giardino dietro a quelle di ortaggi comuni. Impossibile non sentirne l'inconfodibile odore e infatti a casa di S.L., 48enne di Marano Vicentino, nei giorni scorsi è scattata la perquisizione della Guardia di Finanza. I Finanzieri della Tenenza di Schio, con il supporto dell’unità cinofila, dopo aver trovato numerose piantine, hanno arrestato il maranese in flagranza del reato di coltivazione di sostanza stupefacente, ed indagato insieme ai genitori in quanto conviventi e perfettamente a conoscenza dell’esistenza della piantagione nel giardino della propria abitazione.

Oltre alla piantagione, sono stati trovati 2 bilancini di precisione, 1 grinder, 11,4 grammi di prodotto essiccato, 2.027 semi di canapa, 1 spinello, 2 opuscoli informativi sulla coltivazione dei “sweet seeds”, 1 pipa ad acqua “bong”, oltre a strumentazione tecnica per permettere l’essiccazione anche durante l’inverno (lampada, termometro e termoventilatore). Il maranese, gravato da numerosi precedenti specifici in materia di droga, è stato tradotto agli arresti domiciliari, mentre l’intera piantagione è stata estirpata e sottoposta a sequestro.

Si stima che dall’essiccazione delle piante rinvenute, il responsabile avrebbe potuto ricavare oltre 7 chili di sostanza stupefacente, la quale, rivenduta sul mercato dello spaccio, avrebbe fruttato all’incirca 70.000 euro. I semi di canapa sequestrati hanno invece un valore di mercato di circa 10.000 euro.

IL SECONDO SEQUESTRO

La Guardia di Finanza del Gruppo di Bassano del Grappa nei giorni scorsi ha rinvenuto 21 piante di cannabis indica (per un peso complessivo di circa 7 kg) situate in un terreno impervio e scosceso sito nella località “Le Laite” del comune di Lusiana-Conco (VI). Nonostante continui sopralluoghi, non è stato possibile pervenire all’identificazione delle persone alla coltivazione delle piante, per cui i militari hanno proceduto al relativo sequestro e alla trasmissione di informativa alla Procura della Repubblica di Vicenza, contro ignoti, per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente.