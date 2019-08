Padre e figlio coltivatori di "maria", sul libro mastro annotavano i "progressi" delle piante

Un'organizzazione perfetta per una coltura dagli effetti alteranti. E' quanto portato allo scoperto da un controllo di polizia nell'abitazione di P.T. 46enne e del figlio F.T., 22enne.

Tutto è partito dai controlli straordinari di sicurezza urbana in Campo Marzo dove gli agenti sono arrivati a questa coppia di padre e figlio che, una volta raggiunti nella loro abitazione in Contrà San Paolo, si sono rivelati essere degli ottime coltivatori...di marijuana. In un'area isolata della cantina, dove non filtrava la luce, avevano allestito una serra con un sistema di aerazione ad hoc per la coltivazione di sette piante di marijuana.

Non solo, gli agenti hanno rinvenuto anche un libro mastro dove i due segnavano i processi di produzione. Padre e figlio sono stati denunciati per produzione e coltivazione.