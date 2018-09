Coltivatori di maria in franchising: business da 300mila euro, tre arresti

Blitz delle forze dell'ordine nella giornata di lunedì all'interno di un capannone da 300 metri quadrati in via Da Vinci a Malo. Gli uomini della squadra mobile hanno trovato un laboratorio per la coltivazione, l'essiccazione e il confezionamento di marijuana. Una filiera completa e un sistema di produzione sofisticato dal costo elevato. L'operazione ha portato al sequestro di 10 chili di stupefacente e all'arresto per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti di tre persone: Klajdi Vuksani, albanese 31enne residente a Valdagno, pregiudicato; Michael Robert Visonà, 31enne sempre residente a Valdagno e incensurato; Daniele Massignani. 32enne residente a Brogliano, anche lui incensurato. A quest'ultimo era intestato l'affitto di una porzione di capannone di proprietà di un italiano pregiudicato ma non indagato per la vicenda.

L'OPERAZIONE

La squadra mobile, dopo una segnalazione, ha iniziato gli appostamenti individuando per primo Daniele Massignani. Gli agenti, lunedì, lo hanno seguito dalla sua abitazione di Brogliano fino al capannone. Arrivato, sempre osservato dalle forze dell'ordine, il trentenne è entrato con l'auto dopo aver aperto il portone seguito da una Bmw con alla guida Vuksani. Qualche ora dopo è arrivato anche il terzo complice, Visonà.

A quel punto sei agenti hanno fatto irruzione nel capannone dove hanno trovato il laboratorio e arrestato i tre che non hanno opposto alcuna resistenza.

FILIERA COMPLETA E ATTREZZATURE DA MIGLIAIA DI EURO