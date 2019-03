Al Pronto soccorso con due pugnali, coppia nei guai

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella serata del 23 marzo 2019, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per porto abusivo di arma, S.S.M 51enne e la moglie K.S.M 43enne, entrambi di nazionalità indiana residenti a Montorso Vicentino.

L’intervento dei militari dell’Arma veniva richiesto da parte dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile “San Bortolo” laddove la coppia si era poco prima recata per cure mediche, a seguito delle quali venivano trovati in possesso ciascuno di due pugnali della lunghezza complessiva, rispettivamente, di cm. 13.5 e 12 che venivano sottoposti a sequestro. La coppia non forniva una plausibile giustificazione relativamente al loro possesso.