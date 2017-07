Altavilla, colpo di karate ai testicoli contro il portiere dell'albergo: denunciato 

Pura follia alcolica giovedì sera all’Hotel College Valmarana Morosini di Altavilla. Un 25 brasiliano, alloggiato nell'albergo con una compagna di turisti del paese sudamericano è rientrato completamente ubriaco alla reception e ha sferrato un micidiale colpo di karate al portiere di notte.

L'uomo, un 52enne vicentino, ha segnalato l'accaduto alla polizia che ha fermato la comitiva prima della partenza per l'aeroporto per notificare la denuncia al giovane violento. La vicenda è accaduta all'improvviso. L'adetto alla reception stava uscendo per accogliere un ospite che arrivava in taxi quando il sudamericano gli si è parato davanti mettendosi in posa tipica delle arti marziali e sferrando il colpo.

Il 52enne ha dovuto ricorrere alle cure mediche e gli è stata diagnosticata una lesione ai testicoli con prognosi di 15 giorni.