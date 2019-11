Colpo grosso dei ladri in villa: bottino da 270mila euro

Colpo grosso in centro a Bassano. I ladri sono entrati nella villetta di una stimata professionista e, dopo aver divelto la cassaforte con un flessibile, sono fuggiti con un bottino stimato in circa 270mila euro. Il colpo è avvenuto qualche sera fa e sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Bassano che stanno vagliando tutte le piste per risalire ai malfattori.

I ladri hanno forzato la finestra al piano terra e poi si sono diretti alla cassaforte. Un colpo studiato, riuscito, a quanto sembra, perché l'allarme non sarebbe stato attivato. È probabile, secondo gli investigatori, che i malviventi fossero ben informati delle abitudini dei proprietari di casa. Il furto sarebbe avvenuto tra le 15 e le 19 circa del pomeriggio, assenti in quel momento e che hanno trovato la casa svaligiata al loro ritorno.

Oltre ai contanti, nella cassaforte c'erano otto orologi pregiati, oro e gioielli. I ladri hanno inoltre trafugato un tappeto persiano di valore, delle borse firmate, una bici e un televisore. A quanto sembra i carabinieri sarebbero sulla pista giusta per rintracciare i colpevoli di uno dei furti in villa con un bottino tra i più cospicui degli ultimi anni.