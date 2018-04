Cogollo, terribile schianto sul Costo: il video dell'incidente

Le immagine pubblicate su Facebook del centauro che ha perso il controllo del mezzo e ha centrato un'auto

Le incredibili immagini riprese con telefonino e pubblicate su Facebook dell'incidente che sabato ha visto coinvolto un centauro che ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato addosso a un'auto proveniente nella direzione opposta. L'incidente è avvenuto nel pomeriggo di sabato sul Costo, in prossimità di Cogollo del Cengio. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo e ha fatto un volo di diversi rischiando di finire sotto le ruote dell'auto e rimanendo invece miracolosamente illeso.

Con l'arrivo della bella stagione la strada che porta ad Asiago diventa una vera e propria pista da competizione per moto che sfrecciano ad alta velocità. In questo caso tutto sarebbe nato da una gara tra due moto e il doppio sorpasso pericoloso, in prossimità della Barriatella, poteva trasformarsi in una tragedia. Il conducente dell'auto è rimasto ferito lievemente mentre nell'incidente è rimasto coinvolto anche un ciclista che seguiva la vettura.

Le immagini del video sono al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto, per individuare le responsabilità sul sinistro.