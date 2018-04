Cogollo, scontro auto-moto sul Costo: centauro miracolato

Poteva aver conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto oggi pomeriggio verso le 15 sul Costo all'altezza di Cogollo del Cengio in direzione Asiago. Per cause ancora in via di accertamento un centauro, in sella alla sua moto di grossa cilindrata, è andato a schiantarsi contro un'auto in transito.

Nonostante lo scontro e la caduta il motociclista si è rialzatto illeso. Sul posto la Polstrada per ricostruire la dinamica dell'incidente.