Odore di "erba" nel quartiere: trovati due chili di "maria" nell'armadio

Un forte odore di marijuana ha invaso un quartiere di Cogollo del Cengio tanto che un vicino ha chiamato i carabinieri per segnalare il fatto. E così militari della compagnia di Schio, nel pomeriggio di lunediì, sono intervenuti entrando in borghese all'interno di un'abitazione da dove proveniva l'inconfondibile effluvio.

All’interno della casa, dopo la perquisizione, gli uomini dell'Arma hanno trovato 2,5 chili di piante di marijuana poste ad essiccare dentro un armadio nascosto in garage.

L’ingente quantità della sostanza e l’alto principio attivo riscontrato coi dovuti test, hanno indotto gli inquirenti a ritenere che quanto trovato non fosse per mero uso personale ma bensì destinato al mercato della droga. Pertanto i due inquilini - una coppia di italiani F.D di 32 anni e R.G di 27 anni, sono stati condotti in caserma e denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.