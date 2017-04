Cogollo, auto da rally in fiamme durante le prove

I vigili del fuoco di Schio sono intervenuti sabato sera verso mezzanotte a spegnere l'incendio di una macchina da rally che aveva preso fuoco al terzo tornante del Costo durante le prove di un gara che si disputerà la prossima domenica.

Le fiamme hanno avvolto la Ford Escort all'improvviso, partendo dal cofano per poi propagarsi velocemente sul resto dell'abitacolo distruggendo completamente l'autovettura. I pompieri, per la messa in sicurezza del rogo, sono stati impegnati per circa due ore. Illesi gli autisti della Ford.