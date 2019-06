Si rompe autogru nel cantiere Pedemontana: traffico in tilt

E' di pesanti disagi al traffico il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina nel cantiere della Pedemontana a Trissino.

A causa del guasto ad un autogru, 40 litri di olio si sono sversati sull'asfalto delle trafficate via dell'Industria e via San Rocco. Per consentire l'intervento dei tecnici quest'ultima è stata chiusa mentre nella prima si viaggia a senso unico alternato.