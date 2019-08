Controesodo e tamponamenti:lunghe code in A4

Rallentamenti e code in A4, in direzione Milano, per il cotroesodo feriale. Dalla mattina di sabato traffico intenso sull'autostrada Brescia - Padova, per la presenza sulle strade dei vacanzieri di ritorno dalle Ferie.

Poco prima delle 10, a congestionare ulteriolmente il traffico, una serie di tamponamenti sul tratto autostradale compreso tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano di Zocco, all'altezza di Barbano. Incidenti che fortunatamente non hanno provocato feriti ma hanno reso la vita più difficile agli automobilisti creando qualche chilometro di coda.