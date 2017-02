Cocaina, violenza e traffico d'armi: un 24enne il capo della banda

Ci sono voluti due anni di indagini per mettere in ginocchio una banda composta da sette persone ritenute, a vario titolo, di aver messo in piedi una vera e propria associazione a delinquere. Il business di riferimento era rappresentato dal traffico di cocaina, ma il gruppo - secondo quelle che sono le risultanze investigative - non si faceva mancare nulla per irrobustire i guadagni: furti nelle auto (colpito anche un dirigente dell’Udinese Calcio), nelle abitazioni e nei luoghi di culto (attribuita a loro la sottrazione degli strumenti musicali di un gruppo rock che li aveva lasciati in sala prove alla parrocchia di Godia), ricettazione, traffico di armi, prostituzione minorile.

I PROTAGONISTI. Il vertice dell’organizzazione è stato identificato nel 24enne Adriatik Kalemaj, giovane ma sufficientemente «carismatico e violento» da tenere in scacco tutti gli altri, come dichiarato dal maggiore Alberto Granà dei Carabinieri di Udine, che ha presentato l’operazione stamane al Comando provinciale dell’Arma. In assenza del boss, sottoposto a misure di sorveglianza speciale per precedenti reati che venivano regolarmente violate, ci pensava il padre Agim - classe 1956 - a farne le veci. Oltre ai due consanguinei, di nazionalità albanese, il gruppo era composto dal kosovaro Faton Sinani - del 1989 - dal 26enne marocchino Youssef Rebroub, dagli italiani Raffaele Spada (1981) e Stefano Pinto (1971) e dal 38enne nigeriano Simon Obina Ogbuji, il referente padovano dell’organizzazione. Nella città del Santo venivano infatti effettuati gli "approvvigionamenti" di polvere bianca.

LE INDAGINI. L’ultimo ricercato - Ogbuji - è stato localizzato e arrestato alcuni giorni fa nella sua abitazione patavina - sulla base dei provvedimenti restrittivi emessi dal Gip di Udine e dal Gip di Trieste, su richiesta rispettivamente della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine e della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste. È stato trovato in possesso di 3 etti di cocaina e 11mila euro in contanti.

I METODI. Come anticipato il gruppo non andava tanto per il sottile per far valere le proprie regole. Sono state registrate più estorsioni verso chi non pagava. Minacce e pestaggi erano all’ordine del giorno per i clienti inadempienti. Fra quelli che hanno subito le conseguenze peggiori un italiano, che a Palazzolo dello Stella è stato picchiato selvaggiamente con una stecca da biliardo.

IL PACCO “NAPOLETANO”. Nella loro disponibilità gli uomini dell’organizzazione avevano anche una pistola semiautomatica “Walter 765” - rubata -, che a un certo punto hanno tentato di vendere a un pregiudicato vicentino. Prima che venisse effettuato lo scambio sono stati scoperti dai militari, che hanno così sequestrato l’arma. A quel punto i leader dell’organizzazione hanno deciso di recapitare comunque l’oggetto tanto desiderato all’acquirente, vendendogli di fatto un pacco vuoto, a testimonianza dell’assenza totale di scrupoli.

LE PROVINCE COINVOLTE. Udine era il fulcro dell’attività, Padova la principale fonte di rifornimento. Non sono mancati rapporti criminosi con il territorio vicentino in Veneto e quelli milanese e bresciano in Lombardia. (da Udinetoday)