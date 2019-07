Lo aspettano dopo l'operazione chirurgica, arrestato latitante

Dopo un'operazione chirurgica a cui è stato sottosto recentemente, in una clinica del vicentino, e il successivo periodo di riabilitazione, era stato finalmente dimesso dai medici. Pensava di poter tornare ad una vita normale ma così non è stato: ad attenderlo c'era un'altra brutta sorpresa ovvero l'arresto, per una recente condanna passata in giudicato, ed il relativo carcere.

Questa la curiosa vicenda che ha visto come protagonista un 55enne di origini tarantine. A carico dell'uomo, da tempo residente nella Castellana, pendeva infatti una condanna a quattro anni di reclusione per alcuni furti in abitazione (i fatti risalivano al 2012 e in quell'occasione furono rubati gioielli e denaro): i carabinieri di Castelfranco, da tempo sulle sue tracce, hanno atteso che il paziente terminasse la sua degenza in clinica (di circa un mese) per eseguire l'ordinanza di carcerazione.

Da Trevisotoday