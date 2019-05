Fermato per un taccheggio, scoperto clandestino

TORRI DI QUARTESOLO: denunciato uno straniero per tentato furto aggravato e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.



I Carabinieri della Stazione di Torri di Quartesolo, nella serata di martedì hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per tentato furto aggravato e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, M.S.D 37enne di nazionalità senegalese, senza fissa dimora.

L’uomo veniva sorpreso dal responsabile di un negozio presente nell’area commerciale delle Piramidi, poco dopo aver sottratto merce varia per un valore quantificato di 40 euro.

I militari dell’Arma, al loro arrivo, dopo aver restituito la refurtiva all’avente diritto, hanno appurato che l’indagato è risultato privo del permesso di soggiorno motivo per il quale, al termine delle formalità di rito, veniva invitato a presentarsi presso la Questura di Vicenza per regolarizzare la sua posizione.