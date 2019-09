Clandestini stipati in un camion di stufe proveniente dalla Serbia

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 16.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Arti e dei Mestieri, a San Vito di Leguzzano per soccorrere degli immigrati clandestini, che si trovavano all’interno di un camion proveniente dalla Serbia carico di stufe.

Le cinque persone di origine afgana (cosi dichiarato) si erano posizionate in un piccolo spazio sopra le pile delle stufe e il telone del tetto. Una delle cinque persone, a causa delle precarie condizioni fisiche, è stato caricato dai pompieri su una barella spinale e poi calato a terra per essere preso in cura dal personale del Suem 118, ed essere trasferito in ospedale.

Gli altri quattro sono stati fatti scendere con le scale e sono stati assistiti dai sanitari e poi presi in consegna dai carabinieri per essere identificati. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.