Vicenza, Città della Speranza di nuovo in tv in Piazza dei Signori

Per il secondo fine settimana consecutivo, Fondazione Città della Speranza torna protagonista in tivù presentandosi dalla piazza per eccellenza di Vicenza: piazza dei Signori. L’occasione arriva dal nuovo appuntamento con la salute e il benessere offerto da Canale Italia, che sabato 15 luglio alle 21, sullo sfondo del Bistrot Garibaldi, chiamerà a raccolta varie personalità per trattare di intolleranze alimentari, problematiche in espansione sia nei bambini sia negli adulti.

Dal palco, condotti da Stefano Mion e Alessandra Rossi, interverranno il dott. Lucio Cuoco (gastroenterologo dell’ospedale di Vicenza), Bruno Ruffato (pediatra), Lorenzo Cogo (chef stellato de “El Coq” e del “Garibaldi”) e Davide Pedon (imprenditore di “Tramezzini NYC”). La serata, ad ingresso libero, è a sostegno di Città della Speranza e della ricerca scientifica sulle malattie pediatriche.

La puntata sarà trasmessa su Canale Italia 83 + Sky 913 mercoledì 19 luglio alle 20. Delle repliche sono previste giovedì 20 alle ore 23 su Canale Italia 4, sabato 22 alle 9 su Italia 135 e domenica 23 luglio alle 24 ancora su Canale Italia 4.