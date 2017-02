Cismon, suora dell'asilo morta per infarto

Si è accasciata a terra mentre stava riordinando la sua camera. Un attacco cardiaco non le ha lasciato scampo. Erano da poco passate le 6.30 di lunedì quando suor Fabia, 78 anni, è stata colpita da un malore all'asilo di Cismon del Grappa, paese bassanese della Valbrenta dove da dieci anni faceva la cuoca. Lo riferisce Il Giornale di Vicenza.



Proprio la settimana scorsa era stata richiamata a Padova con altre tre consorelle: una lettera aveva preannunciato il trasferimento "per raggiunti limiti di età". Questo fatto potrebbe aver creato qualche inquietudine, le suore infatti avrebbero dovuto lasciare la gestione della scuola entro breve tempo e far ritorno all'Ordine.



L'addio delle suore causerebbe la chiusura della scuola materna e c'è preoccupazione tra le famiglie e gli amministratori locali.