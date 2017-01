Cima Mendriolo: escursionista 56enne si infortuna, soccorsa

Scendendo da Cima Manderiolo assieme al marito e ad altre persone, un'escursionista vicentina di 56 anni è scivolata sul sentiero procurandosi la sospetta frattura di una caviglia.



Scattato l'allarme, attorno alle 14.30 una squadra del Soccorso alpino di Asiago è partita con il fuoristrada, avvicinandosi il più possibile al luogo dell'incidente, per poi proseguire a piedi per circa 500 metri. Una volta raggiunta, l'infortunata è stata stabilizzata e imbarellata per essere trasportata a spalla fino ai mezzi e da lì direttamente al pronto soccorso di Asiago.