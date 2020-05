Giovane ciclista rapinato da tre individui in centro: è caccia ai malviventi

I carabinieri della Stazione di Vicenza, nel pomeriggio di venerdì, hanno ricevuto la denuncia di rapina formalizzata da un diciasettenne residente in città.

Il fatto, per quanto appurato, si è verificato nel capoluogo nel primo pomeriggio di giovedì. Il giovane, mentre stava percorrendo via Mazzini in bici, giunto in prossimità dell’incrocio con via U. Foscolo è stato bloccato da tre individui con il volto travisato da mascher in plastica simili a quelle di carnevale, che dopo averlo fatto cadere a terra gli hanno rubato l portafogli contenuto nello zaino che aveva con sé la somma di € 120,00.

Il giovane seppur dolorante non ha richiesto l’intervento sul posto di alcuna pattuglia. Solo al suo rientro a casa, dopo aver riferito ai genitori l’accaduto, è stato accompagnato alla caserma di via Muggia per formalizzare l’accaduto.

Le indagini sono tuttora in corso anche attraverso l’individuazione di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.