Ciclista esce di strada e sbatte la testa contro una pianta: muore 60enne

Nel primo pomeriggio di giovedì, un 60enne, residente a Thiene è rimasto vittima di un incidente che gli è costato la vita.

L'uomo, in sella alla sua bici da corsa, stava transitando nel tratto di strada che da Fara Vicentino porta a Salcedo quando, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strda ed è andato a sbattere con la testa contro una pianta.

Nonostante l'intervento dei sanitari del Suem 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri.