Ciclista cade in notturna lungo il sentiero del Re e finisce nella scarpata: ferito un 23enne

E' successo sabato sera a Valli del Pasubio. Il giovane ha imboccato una vecchia strada non segnata e, trovandosi in difficoltà, è sceso dalla bici e ha proseguito a piedi facendosi luce con il cellulare ma ha perso l'equilibrio ed è ruzzolato giù per un centinaio di metri