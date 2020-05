Ciclista perde il controllo della bici e finisce in un burrone

Incidente nel pomeriggio di sabato, in contrà San Giorgio, a Bassano del Grappa.

Un ciclista, dopo aver perso il controllo della bici, è precipitato in un burrone riportando diversi traumi. L'uomo, un 59enne padovano, è stato soccorso dal Suem 118, dopo il recupero fatto dai Vigili del fuoco e trasportato con l'elisoccorso in ospedale in codice giallo.