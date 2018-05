Thiene, 37enne muore in Brasile mentre fa kitesurf

Un 37enne di Thiene, Christian Pesavento, è morto mercoledì pomeriggio in un incidente, mentre stava praticando kitesurf a Bahia, in Brasile.

Secondo quanto si apprende l'uomo, molto esperto nella disciplina sportiva acrobatica, avrebbe perso in controllo della tavola, che l'avrebbe colpito in testa. L'atleta è precipitato in acqua e per lui non c'è stato nulla da fare.