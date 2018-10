A causa allerta meteo prevista per le prossime ore e con i dati in possesso, si comunica che sono state attivate le procedure per il montaggio delle paratie di sicurezza sul ponte Tesina nel centro di Torri di Quartesolo, con la consegunte impossibilità di passaggio sul ponte stesso.

