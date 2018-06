Chikungunya, febbre tropicale nel vicentino: parte la disinfestazione

La Ulss 7 Pedemontana ha comunicato che nei giorni scorsi è giunta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica la notifica di un caso di Chikungunya in una persona proveniente dall’estero e che ha soggiornato qualche giorno a Rossano prima di sviluppare i sintomi della malattia. La chikungunya è una malattia esotica dovuta ad un virus trasmesso dalla zanzare del genere Aedes, nel nostro paese in particolare la zanzara tigre

La malattia si manifesta dopo pochi giorni di incubazione con sintomi simil-influenzali quali: febbre, cefalea, nausea, vomito e soprattutto dolori importanti alle articolazioni, tanto che il nome “Chikungunya” significa “malattia che curva le persone”. La malattia ha decorso benigno e le complicazioni sono rare.

Considerando che la malattia può diffondersi tramite la puntura di zanzare è necessario effettuare una disinfestazione nella zona dove il paziente ha soggiornato in modo da abbattere il numero di zanzare e ridurre al minimo la probabilità di trasmissione della malattia.

Per questo motivo il Sindaco del Comune d Rossano Veneto adotterà una ordinanza su indicazione della ULSS 7 in aderenza al Piano Regionale per la lotta ai Vettori, per permettere le operazioni di disinfestazione per un raggio di circa 200 metri nella zona individuata.

E’ importante raccomandare a tutti, anche a coloro che abitano al di fuori della zona individuata, le azioni preventive essenziali per contrastare la proliferazione di zanzara tigre:

tenere vuoti i sottovasi evitando tutti i ristagni di acqua,

cprire con reti a maglia fini eventuali bidoni di raccolta di acqua piovana,

trattare i tombini con prodotti larvicidi.

L’uso di repellenti può essere utile per ridurre la probabilità di essere punti dalle zanzare. Si ricorda che la zanzara tigre punge di giorno.