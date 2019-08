Caso di febbre tropicale, allarme in un quartiere

In seguito alla segnalazione da parte dell'Ulss n. 8 Berica di un caso di febbre Chikungunya contratta da una cittadina rientrata nei giorni scorsi dalla Thailandia, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco giovedì mattina ha firmato un'ordinanza che dispone le azioni cautelative obbligatorie da mettere in atto per scongiurare il rischio, per quanto residuale, di contagio.

Fin da queste ore, dunque, per un raggio di 200 metri dall'abitazione della donna che ha contratto il virus, in strada del Borghetto nel quartiere di Saviabona, sono in corso interventi di disinfestazione capillare di tutti i focolai larvali nelle aree verdi pubbliche, nei giardini e cortili privati.

Agli interventi larvicidi, seguirà, verso le 23 di oggi, giovedì 29 agosto, un intervento adulticida, pubblicizzato da cartelli informativi posizionati in queste ore.

COSA FARE

Ai residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività si chiede di permettere l'accesso nei propri cortili degli operatori della ditta Biblion srl incaricata del servizio di disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali.

Prima del trattamento adulticida, i residenti sono invitati a raccogliere eventuale frutta e verdura degli orti da destinare all'alimentazione. Durante la disinfestazione sarà necessario tenere al riparo gli animali domestici, i loro ricoveri e suppellettili, chiudere porte e finestre e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio dell'aria.

Giocattoli e altri oggetti lasciati in cortile andranno successivamente lavati con acqua e sapone.

In caso di contatto accidentale con l'insetticida si chiede di lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.